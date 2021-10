Juve-Roma 1-0 | Kean stende i giallorossi

(Di domenica 17 ottobre 2021) Labatte la1-0 nel big match dell’ottava giornata della Serie A e torna in zona Champions League. Con 14 punti, dopo la quarta vittoria consecutiva, la formazione di Allegri è ad una lunghezza daidi Mourinho, quarti a quota 15. Laparte col piede sull’acceleratore e si fa vedere un paio di volte dalle parti della porta bianconera. Lantus, con uno schieramento accorto, riparte e sfonda al 16? con un colpo di testa in collaborazione tra Bentancur e. Su cross di De Sciglio, il centrocampista uruguayano incorna e spedisce il pallone sulla testa del compagno: viene fuori una traiettoria che beffa Rui Patricio, 1-0. Laincassa il colpo e prova a reagire, nonostante l’infortunio muscolare di Zaniolo, costretto ad uscire. Al 42? un ...

Gazzetta_it : Orsato nel tunnel spiega: 'Il vantaggio su rigore non si dà mai'. Ma non è così #JuveRoma - juventusfc : ???????????? ?????????? ?????? ???????????? ?? Che #JuveRoma! Vogliamo viverne un altro insieme! ?? ?? - juventusfc : «Contro la Roma una gara molto importante» ??? Così il Mister verso #JuveRoma, sottolineando anche l'importanza dei… - stefanoscorpio : - marcolodovichi1 : @InLimoneWeTrust @Obersepp1 @pisto_gol @AIA_it Ho capito ma che ti cambia..ormai è andata Juve Roma 1-0 fine -

Juventus -svelato cosa ha detto l'arbitro Orsato al giocatore dellaCristante: 'Il vantaggio su rigore non si dà'. Ecco il r etroscena sull'episodio clou di Juventus -, destinato a far discutere. Dazn ha pescato l'audio di un colloquio tra l'arbitro Daniele Orsato e Bryan Cristante sulll'episodio incriminato del rigore per i giallorossi e del vantaggio non ...APPROFONDIMENTI TORINO, Orsato a Cristante: 'Vantaggio su rigore non si... SERIE A Juventus -, Mourinho: 'Complimenti ai miei, non... SERIE A Juventus -, Mourinho ritrova i ...Fabio Caressa ha commentato a Sky Calcio Club la decisione di Orsato di fischiare immediatamente il fallo di Szczesny su Mkhitaryan senza applicare la norma del vantaggio che avrebbe permesso alla ...Il difensore della Juventus, Mattia De Sciglio, ha parlato nel post-partita del match vinto dai bianconeri contro la Roma ...