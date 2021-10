(Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I Vigili deldi Avellino, alle ore 00’30 dellaappena trascorsa, sono intervenuti a, alla frazione Arcella in via Provinciale per un incendio che ha interessato un deposito di autoarticolati di un’azienda di trasporti. Decine le telefonate giunte alla sala operativa del Comando di via Zigarelli, la quale immediatamente ha inviato sul posto due squadre supportate da quattro autobotti. A seguire sono intervenute anche le squadre dei distaccamenti di Montella e Grottaminarda, e altre due squadre dai comandi di Benevento e Salerno. Alla fine sono dodici i pesanti automezzi rimasti coinvolti dalledi cui sei carichi. Lunghe e complesse le operazioni di spegnimento, seguite direttamente sul posto dal Comandante Ing. Mario ...

Advertising

Veraelena5 : RT @NelAlici: Ieri, a Milano, la Polizia ha caricato pacifici manifestanti che esibivano cartelli con la scritta 'Santa Maria Madre e Regin… - desibros70 : RT @NelAlici: Ieri, a Milano, la Polizia ha caricato pacifici manifestanti che esibivano cartelli con la scritta 'Santa Maria Madre e Regin… - anteprima24 : ** Inferno di fuoco, capannone in fiamme nella notte a Montefredane ** - ioeilmiomare : RT @NelAlici: Ieri, a Milano, la Polizia ha caricato pacifici manifestanti che esibivano cartelli con la scritta 'Santa Maria Madre e Regin… - TenebraeEt : RT @NelAlici: Ieri, a Milano, la Polizia ha caricato pacifici manifestanti che esibivano cartelli con la scritta 'Santa Maria Madre e Regin… -

Ultime Notizie dalla rete : Inferno fuoco

anteprima24.it

Dodici autoarticolati danneggiati o distrutti in un deposito di Arcella . I vigili deldi Avellino sono intervenuti poco dopo mezzanotte a Montefredane , alla frazione Arcella in via Provinciale: non sono state sufficienti quattro autobotti per aver ragione delle fiamme. Sono ...... i colori rossoa rappresentare il magma sulle torri di Castelnuovo Val di Cecina, il ... le già citate scenografie natalizie a Monterotondo e le affascinanti proiezioni delle pitture di, ...Dodici autoarticolati danneggiati o distrutti in un deposito di Arcella. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti poco dopo mezzanotte a Montefredane, alla frazione Arcella in via Provinciale:.Vasto incendio nella notte a Montefredane, in provincia di Avellino, all'interno di un deposito di autoarticolati di un'azienda di trasporti.