Green pass e lavoro in nero | multe e denunce a Napoli

(Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sanzioni per ilper“in”. Movida sotto la lente dei Carabinieri nei quartieri Vomero e Chiaiano: 141 le persone identificate, 23 i veicoli controllati. Ancora metal detector davanti alle stazioni della metro per disarmare i giovani che affollano la movida: due quelli denunciati per porto abusivo di coltello. Uno dei due nascondeva un pugnale a farfalla nella manica della camicia, pronto all’uso. Quattro i parcheggiatori abusivi denunciati. Multati i titolari di cinque locali per aver venduto bevande alcoliche dopo le 22 e per non aver verificato ilai clienti. Grazie alla collaborazione dei militari del NAS disono state sospese tre attività ...