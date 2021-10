GF Vip, amore in stand by fra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Lei in confusione: 'Voglio divertirmi, altro no' (Di domenica 17 ottobre 2021) Miriana Trevisan e Nicola Pisu : love story in stallo? Lui pronto, lei non ancora. Sembra che la storia fra i due stenti a decollare. Sabato sera, prima del party nella Casa del GF Vip, a tema Gang di ... Leggi su leggo (Di domenica 17 ottobre 2021): love story in stallo? Lui pronto, lei non ancora. Sembra che la storia fra i due stenti a decollare. Sabato sera, prima del party nella Casa del GF Vip, a tema Gang di ...

