Diretta Juve - Roma ore 20:45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming (Di domenica 17 ottobre 2021) Lo Stadium di Torino si accende per una della sfide più belle del campionato. Alle 20:45 la Juve di Allegri ospita la Roma di Mourinho , che nella conferenza stampa della vigilia ha caricato così la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 ottobre 2021) Lo Stadium di Torino si accende per una della sfide più belle del campionato. Alle 20:45 ladi Allegri ospita ladi Mourinho , che nella conferenza stampa della vigilia ha caricato così la ...

Advertising

juventusfc : Buongiorno dal #TrainingCenter! Alle 11 inizia l'amichevole con l'Alessandria, LIVE su @JuventusTV ! LO ???????????????? ????… - Adri_JUVE : @pol2187 Francamente non ho visto tutto la partita..solo frammenti qua e là.. ma il gol di Anderson l'ho visto in diretta - romaforever_it : Juventus-Roma: dove vederla in diretta TV, orario, canale e diretta streaming - Fantacalciok : Juve Stabia – Picerno: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Rifinitura mattutina per la Juve. Morata verso la convocazione. Allegri punterà sul 4-4-2. Bonucci la cer… -