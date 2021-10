Di Maio esulta: “L’export italiano continua a correre” (Di domenica 17 ottobre 2021) ROMA – “L’export italiano continua a correre! Anche ad agosto, per l’ottavo mese consecutivo, abbiamo registrato una crescita delle nostre esportazioni. Parliamo di un +17,8% rispetto ad agosto dello scorso anno. Il valore del nostro export nei primi otto mesi dell’anno sfiora i 332 miliardi di euro, superando non solo il valore dei primi otto mesi del 2020 (271 miliardi), ma anche i 316 miliardi dello stesso periodo del 2019, anno del record. In questo stesso periodo il nostro export ha anche registrato performance migliori di Germania, Spagna e Francia”. Così il ministro degli esteri Luigi Di Maio (foto), che parla di “numeri che riempiono di orgoglio: il Patto per L’export siglato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sta portando risultati concreti. ... Leggi su lopinionista (Di domenica 17 ottobre 2021) ROMA – “! Anche ad agosto, per l’ottavo mese consecutivo, abbiamo registrato una crescita delle nostre esportazioni. Parliamo di un +17,8% rispetto ad agosto dello scorso anno. Il valore del nostro export nei primi otto mesi dell’anno sfiora i 332 miliardi di euro, superando non solo il valore dei primi otto mesi del 2020 (271 miliardi), ma anche i 316 miliardi dello stesso periodo del 2019, anno del record. In questo stesso periodo il nostro export ha anche registrato performance migliori di Germania, Spagna e Francia”. Così il ministro degli esteri Luigi Di(foto), che parla di “numeri che riempiono di orgoglio: il Patto persiglato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sta portando risultati concreti. ...

