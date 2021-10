Denis Dosio apre un profilo su OnlyFans e mostra il suo lato b (Di domenica 17 ottobre 2021) Denis Dosio da influencer a concorrente del Grande Fratello Vip, spiega i motivi che lo hanno spinto a iscriversi alla piattaforma OnlyFans. Denis Dosio ha da dopo aperto un profilo sulla piattaforma di intrattenimento a pagamento OnlyFans in cui mostra il suo lato b e tante altre foto hot. Il 20enne è un tiktoker e influencer e in poco tempo sta già facendo discutere una parte dei suoi seguaci. A soli dieci giorni dall’apertura del suo account Dosio ha ottenuto un grande successo sulla piattaforma. La ragione per cui il ragazzo ha deciso entrare su OnlyFans è per “incontrare i suoi veri fan”, afferma l’influencer, ed è uno dei più seguiti sulla piattaforma. L’annuncio ... Leggi su ck12 (Di domenica 17 ottobre 2021)da influencer a concorrente del Grande Fratello Vip, spiega i motivi che lo hanno spinto a iscriversi alla piattaformaha da dopo aperto unsulla piattaforma di intrattenimento a pagamentoin cuiil suob e tante altre foto hot. Il 20enne è un tiktoker e influencer e in poco tempo sta già facendo discutere una parte dei suoi seguaci. A soli dieci giorni dall’apertura del suo accountha ottenuto un grande successo sulla piattaforma. La ragione per cui il ragazzo ha deciso entrare suè per “incontrare i suoi veri fan”, afferma l’influencer, ed è uno dei più seguiti sulla piattaforma. L’annuncio ...

