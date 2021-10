Covid: in calo terapie intensive, salgono ricoveri ordinari. Stabile tasso positivi. DATI (Di domenica 17 ottobre 2021) Scende il numero dei pazienti Covid nei reparti di rianimazione (349, cioè -3) mentre tornano a crescere quelli nei reparti ordinari (2.386, ovvero +15). La percentuale di positivi sui tamponi fatti è allo 0,6%, dato uguale a ieri. Secondo il bollettino del 17 ottobre, sono segnalati 2.437 nuovi casi rilevati su 381.051 test giornalieri Leggi su tg24.sky (Di domenica 17 ottobre 2021) Scende il numero dei pazientinei reparti di rianimazione (349, cioè -3) mentre tornano a crescere quelli nei reparti(2.386, ovvero +15). La percentuale disui tamponi fatti è allo 0,6%, dato uguale a ieri. Secondo il bollettino del 17 ottobre, sono segnalati 2.437 nuovi casi rilevati su 381.051 test giornalieri

