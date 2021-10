Calcio | Correa | ' Luiz Felipe ha sbagliato | mi spiace aver reagito | testa alla prossima'

(Di domenica 17 ottobre 2021) Milano, 17 ott. - (Adnkronos) - "Mi diper quanto accaduto ieri, da tutti i punti di vista. Innanzitutto per i tifosi di, per i quali dovremmo sempre essere un esempio positivo. Sicuramente il mio amicoha, il gesto e il momento, e poi a caldo la mia reazione è stata quella. Vorrei non fosse mai successo". Attrso i propri profili social l'attaccante dell'Inter Joaquinsi esprime così in merito al ko di ieri contro la Lazio e sul rosso subito dall'amicoche nel finale lo aveva approcciato in maniera decisamente beffarda, rimediando un'espulsione per eccesso di esultanza: "Ora voltiamo pagina e andiamo avanti, tutti.gara con l'Inter e ...

A fine partita sono saltato sulle spalle di Tucu perché è uno dei grandi amici che ilmi ha ... La risposta cheha fatto seguire a questo aiuta a capire che tra di loro è già tutto ..., oggi dopo diverse ore dal match perso dalla squadra di Inzaghi, fa eco all'amico ed ex ... Innanzitutto per tutti i tifosi di, per i quali dovremmo essere sempre un esempio positivo. ...Milano, 17 ott. – (Adnkronos) – “Mi dispiace per quanto accaduto ieri, da tutti i punti di vista. Innanzitutto per i tifosi di calcio, per i quali dovremmo sempre essere un esempio positivo. Sicuramen ...Vorrei non fosse mai successo. Ma ora voltiamo pagina e andiamo avanti, tutti Innanzitutto per i tifosi di calcio, di cui dovremmo sempre essere un esempio positivo. Sicuramente il mio amico Luiz ha s ...