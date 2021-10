Cagliari - Samp 3 - 1: Joao Pedro e Caceres, prima vittoria per Mazzarri (Di domenica 17 ottobre 2021) ROMA - Sorride Mazzarri, per la prima volta dal suo arrivo a Cagliari premiato con i tre punti, mastica amaro D'Aversa che per poco non riusciva a completare una clamorosa rimonta e invece esce dal ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 ottobre 2021) ROMA - Sorride, per lavolta dal suo arrivo apremiato con i tre punti, mastica amaro D'Aversa che per poco non riusciva a completare una clamorosa rimonta e invece esce dal ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Primo successo Cagliari, 3-1 alla Samp doppietta Joao Pedro - - serieazone : Termina il match delle 12:30. Joao Pedro trascina il Cagliari con una doppietta e regala i tre punti ai sardi: Samp… - tuttonapoli : Prima vittoria per Mazzarri: il Cagliari batte 3-1 la Samp - tomche97 : @ilnicolo @LudovicoRossini Ha giocato meglio di tutti nella Samp ma quella palla persa per il gol del Cagliari pesa troppo - junews24com : Ex Juve, Caceres in gol nella vittoria del Cagliari sulla Samp - VIDEO - -