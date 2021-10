Berlusconi | Il Green pass è uno strumento di tutela della vita e della libertà | irresponsabile fomentare divisioni

(Di domenica 17 ottobre 2021) Il fatto di essersi vaccinato 'appena possibile secondo le regole' è stato 'una cosa logica perre me, i miei cari, le persone che lavorano con me, le persone che incontro'. A spiegarlo è il ...

pass e l'obbligo vaccinale per alcune categorie sono 'strumenti di tutela di vita e libertà'. Il Covid, ricordain un'intervista a Libero, 'ha distrutto non solo tante vite umane ...... Giammaria Lavena - Adnkronos "Ilpass e l'obbligo vaccinale per alcune categorie sono strumenti di tutela della vita e della libertà". Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio, in ...Il leader di Forza Italia: "Strana l'idea di libertà di coloro che pensano di avere il diritto di contagiare gli altri" ...Silvio Berlusconi all’attacco dei No Pass. Il leader azzurro mette in chiaro: «La libertà di espressione è un principio assoluto che va tutelato sempre, ma fomentare la divisione del Paese su un tema ...