Beautiful, trame dal 18 al 23 ottobre: Steffy fuori controllo

Il dramma di Steffy sarà al centro delle vicende di Beautiful nei prossimi episodi. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 18 al 23 ottobre, rivelano che la Forrester sarà letteralmente fuori controllo al punto tale che aggredirà la famiglia con un coltello per riprendersi Kelly. Nel frattempo, Liam, Finn e Ridge cercheranno di farla ragionare e farle capire che ha bisogno d'aiuto per poter guarire. Intanto, Ridge si deciderà a celebrare un nuovo matrimonio con Shauna e lo dirà a Brooke.

trame Beautiful dal 18 al 23 ottobre 2021: Steffy aggredisce la famiglia con un coltello

Le trame Beautiful dal 18 al 23 ottobre 2021 rivelano che Liam e Hope inviteranno Finn a casa ...

