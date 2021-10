(Di domenica 17 ottobre 2021)D'(Milano) - D omenica 17 e lunedì 18 ottobre urne aperte dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì per scegliere ilad alta intensità ad'...

Advertising

infoitinterno : Ballottaggio Cassano d'Adda: sfida tra Caglio e Colombo. L'affluenza per il nuovo sindaco - Giorno_Milano : Ballottaggio Cassano d'Adda: sfida tra Caglio e Colombo. L'affluenza per il nuovo sindaco - LiberoTes : RT @LegaSalvini: A Cassano d’Adda (Milano) domenica e lunedì tocca a voi! Al ballottaggio votate Fabio Colombo! - TonusAldo : RT @LegaSalvini: A Cassano d’Adda (Milano) domenica e lunedì tocca a voi! Al ballottaggio votate Fabio Colombo! - Noiconsalvini : A Cassano d’Adda (Milano) domenica e lunedì tocca a voi! Al ballottaggio votate Fabio Colombo! -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggio Cassano

IL GIORNO

Elezioni comunali 2021,d'Adda: la sfida è tra Fabio Colombo che guida la coalizione di centrodestra e Vittorio Caglio , leader del centrosinistra. Il primo turno si era infatti chiuso con un sostanziale ...... 17 ottobre 2021 - Da stamane alle 7.00 urne aperte anche in Lombardia per il turno di... I comuni della provincia di Milano che tornano al voto:d'Adda : dove il vicesindaco ...Sono 11 i Comuni lombardi dove si eleggerà il sindaco al ballottaggio con 227mila votanti chiamati alle urne oggi e domani. (ANSA) ...Dalle 7 del mattino di oggi, domenica 17 ottobre, undici comuni della Lombardia torneranno al voto per le elezioni amministrative 2021: al ...