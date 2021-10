Ballottaggio 2021 | affluenza in calo Dati delle 12 | al 10 | 1%

Advertising

welikeduel : Rivedi #propagandalive: il Nobel Giorgio Parisi, Patti Smith, Roberto Saviano, Asaf Hanuka, Antonella Attili, Valer… - Corriere : Dove sono le principali sfide dei ballottaggi? Le città che voteranno domani e lunedì - repubblica : Ballottaggi 2021, a Trieste l’incognita della protesta ora fa sperare il centrosinistra [dal nostro inviato Matteo… - LucianoRomeo11 : RT @tempoweb: La #Meloni vota per il #ballottaggio e accusa il #Pd: “Hanno violato il silenzio elettorale” #fratelliditalia #giorgiameloni… - DogeViva : RT @Storace: Scegliere tra passato e futuro. A #destra con #Michetti -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggio 2021

Come si vota al/ Orari Elezioni Comunali: regole scheda, Green PassE' un'affluenza in calo quella che emerge dai primi sui ballottaggi. Alle 12, con 30 Comuni su 63 dati raccolti del Viminale, i votanti risultano essere solo il 10,7% del totale, mentre al primo turno alla stessa ora era stata del 13,5% . Le urne sono aperte ...Quattro città al ballottaggio in provincia, a partire dal Capoluogo, si vota in questo momento e fino domani alle 15 a Formia, Cisterna e Sezze. I dati dell'affluenza oggi alle 12 sono dell'11,76% in ...(ANSA) – ROMA, 17 OTT – E’ del 9,73% l’affluenza alle urne rilevata alle 12 per il turno di ballottaggio nei 63 Comuni centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto ...