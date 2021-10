Zucchine pastellate | molto | ma molto più di un semplice contorno!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 16 ottobre 2021) Lesono un contorno davvero eccezionale! Piaceranno davvero a tutti in famiglia. Si prestano ad accompagnare un secondo di carne o di pesce, regalando una marcia in più alla vostra cena, ma sono perfette anche come antipasto per far salire l’acquolina in bocca agli ospiti, ingolosendoli! Il loro segreto consiste proprio in una pastella particolarissima, densa e appiccicosa grazie alla presenza di due diverse farine, in grado di aderire perfettamente alla superficie degli ortaggi, in un abbraccio di aromi gustosissimi. Fin qui, le buone notizie. Passiamo ora a quelle un po’ meno esaltanti: vengono fritte in abbondante olio di semi, di conseguenza non sono propriamente dietetiche. Ma sgarrare di tanto in tanto aiuta a tenere alto il morale. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!...