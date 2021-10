Ultimatum ai portuali di Trieste: "Il blocco non si può più tollerare" (Di sabato 16 ottobre 2021) AGI - “Questa situazione non si può più tollerare. Per me basta, basta. Io domani sento il prefetto e cercherò di capire". Lo ha dichiarato al Tgr del Friuli Venezia Giulia, Zeno D'Agostino, presidente dell'Autorità Portuale di Trieste, in relazione al blocco davanti al varco 4. Nella giornata, il traffico stradale degli accessi ai due varchi del porto nuovo di Trieste ha registrato "la metà dei transiti medi via strada attraverso questi due gate nei giorni finali della settimana", afferma una nota del Porto di Trieste. "Guardando al traffico stradale degli accessi ai due varchi del porto nuovo (1 e 4), 2.200 è il numero comprensivo di mezzi pesanti e macchine transitati nella giornata di venerdì, mentre 900 gli ingressi di sabato mattina entro le 14". È "aperto sebbene con qualche rallentamento il ... Leggi su agi (Di sabato 16 ottobre 2021) AGI - “Questa situazione non si può più. Per me basta, basta. Io domani sento il prefetto e cercherò di capire". Lo ha dichiarato al Tgr del Friuli Venezia Giulia, Zeno D'Agostino, presidente dell'Autorità Portuale di, in relazione aldavanti al varco 4. Nella giornata, il traffico stradale degli accessi ai due varchi del porto nuovo diha registrato "la metà dei transiti medi via strada attraverso questi due gate nei giorni finali della settimana", afferma una nota del Porto di. "Guardando al traffico stradale degli accessi ai due varchi del porto nuovo (1 e 4), 2.200 è il numero comprensivo di mezzi pesanti e macchine transitati nella giornata di venerdì, mentre 900 gli ingressi di sabato mattina entro le 14". È "aperto sebbene con qualche rallentamento il ...

