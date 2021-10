Tuchel: “I tre punti col Brentford sono arrivati grazie a Mendy” (Di sabato 16 ottobre 2021) Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha parlato così ai microfoni della BBC dopo il successo di misura sul campo del Brentford: “Siamo stati molto bravi per 70 minuti e molto fortunati nei 20 minuti finali. Torniamo a casa con i tre punti grazie a Edouard (Mendy, ndr). Il Brentford ha creato moltissime occasioni e lui è stato la chiave di questa vittoria, perché alla fine abbiamo mantenuto la porta inviolata. Nei minuti finali sembrava una partita di coppa, loro hanno rischiato e l’atmosfera qui allo stadio ha dato loro molto coraggio”. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021) Il tecnico del Chelsea, Thomas, ha parlato così ai microfoni della BBC dopo il successo di misura sul campo del: “Siamo stati molto bravi per 70 minuti e molto fortunati nei 20 minuti finali. Torniamo a casa con i trea Edouard (, ndr). Ilha creato moltissime occasioni e lui è stato la chiave di questa vittoria, perché alla fine abbiamo mantenuto la porta inviolata. Nei minuti finali sembrava una partita di coppa, loro hanno rischiato e l’atmosfera qui allo stadio ha dato loro molto coraggio”. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

