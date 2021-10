Traffico Roma del 16-10-2021 ore 11:30 (Di sabato 16 ottobre 2021) Luceverde Roma da Simona Cerchiara Buon sabato mattina a trovarti a questo aggiornamento a causa di un incidente chiusa da circa 3 ore la via Ostiense Tra via delle calle via del Casaletto di Giano verso Roma Ci troviamo tra Acilia e Casal Bernocchi più intenso Pertanto il Traffico sulle strade circostanti la via del mare e via di Acilia verso la Colombo è aperto almeno via Casaletto di Giano all’altezza del sottopasso della via del Mare un autocarro era rimasto incastrato in progressivo aumento il Traffico sul Raccordo Anulare sulle principali strade d’accordo anche con un incidente tra Nomentana e sale in carreggiata esterna e con questo per il momento di tutti i dettagli di queste di altre notizie li potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 ottobre 2021) Luceverdeda Simona Cerchiara Buon sabato mattina a trovarti a questo aggiornamento a causa di un incidente chiusa da circa 3 ore la via Ostiense Tra via delle calle via del Casaletto di Giano versoCi troviamo tra Acilia e Casal Bernocchi più intenso Pertanto ilsulle strade circostanti la via del mare e via di Acilia verso la Colombo è aperto almeno via Casaletto di Giano all’altezza del sottopasso della via del Mare un autocarro era rimasto incastrato in progressivo aumento ilsul Raccordo Anulare sulle principali strade d’accordo anche con un incidente tra Nomentana e sale in carreggiata esterna e con questo per il momento di tutti i dettagli di queste di altre notizie li potete consultare il sitopunto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale ...

