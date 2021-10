Spalletti | “Il Torino è una squadra che ti dà battaglia Mertens l’ho visto molto bene”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 16 ottobre 2021) Lucianoha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il. Le sue parole: “Ilha una storia diche lotta, tosta, ogni volta ho sempre avuto difficoltà, ti dà, ora con Juric ancora di più perché è uno che sa fare il suo lavoro, ha il suo credo, prende calciatori con quella caratteristica che vuole, nell’analisi di questa gara non troverei giustificazioni al fatto che abbiamo lottato meno di loro per la nostra classifica, il nostro pubblico, l’amore che ci circonda, questo mi dispiacerebbe”. Su: “Si è messo definitivamente alle spalle questo periodo e si sente realmente di far parte dei 16 titolari che ci sono per partita, noi continuiamo a parlare di 11 titolari ma dobbiamo uniformarci. Con i 5 cambi i titolari non sono più 11, ...