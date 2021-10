Shoah, Meloni: ricordare l'orrore nazifascista è un dovere (Di sabato 16 ottobre 2021) 'Il 16 ottobre del 1943, 1.022 tra uomini, donne e bambini vennero deportati dal ghetto ebraico di Roma dalla furia nazifascista. Sopravvissero solo in 16. ricordare questo orrore, il momento più ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 ottobre 2021) 'Il 16 ottobre del 1943, 1.022 tra uomini, donne e bambini vennero deportati dal ghetto ebraico di Roma dalla furia. Sopravvissero solo in 16.questo, il momento più ...

