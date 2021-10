Sampdoria nel caos: scoppia il caso sul giocatore (Di sabato 16 ottobre 2021) Sampdoria sempre più nell’occhio del ciclone. Pochi giorni fa è arrivata la notizia dell’infortunio di Mikkel Damsgaard. Oggi scoppia il caso Ihattaren. Il giocatore arrivato in maglia blucerchiata proprio come alternativa al danese non ha trovato spazio in questo inizio di campionato. Reo di poca professionalità e troppo incline a viaggi durante la settimana. Ora sembrerebbe intenzionato ad una scelta clamorosa. Ihattaren con la maglia del PSV Il giocatore, al momento in Olanda, sembrerebbe non voler tornare in Italia. Alla base della sua scelta ci sarebbe il fatto che il giocatore in Italia non sarebbe felice. Una situazione particolare, un periodo complicato per lui, che, a soli 19 anni ha perso il papà lo scorso inverno. I cambiamenti non finirebbero qui, il ragazzo ... Leggi su rompipallone (Di sabato 16 ottobre 2021)sempre più nell’occhio del ciclone. Pochi giorni fa è arrivata la notizia dell’infortunio di Mikkel Damsgaard. OggiilIhattaren. Ilarrivato in maglia blucerchiata proprio come alternativa al danese non ha trovato spazio in questo inizio di campionato. Reo di poca professionalità e troppo incline a viaggi durante la settimana. Ora sembrerebbe intenzionato ad una scelta clamorosa. Ihattaren con la maglia del PSV Il, al momento in Olanda, sembrerebbe non voler tornare in Italia. Alla base della sua scelta ci sarebbe il fatto che ilin Italia non sarebbe felice. Una situazione particolare, un periodo complicato per lui, che, a soli 19 anni ha perso il papà lo scorso inverno. I cambiamenti non finirebbero qui, il ragazzo ...

