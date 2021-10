Roma, il Pd attacca il Tg2: «Oscurata la piazza di Gualtieri». FdI: «Meglio per lui, era mezza vuota» (Di sabato 16 ottobre 2021) L’ultima fiammata di campagna elettorale Romana la regala una pretestuosa polemica contro i Tg Rai (1 e 2), accusati di faziosità dalla sinistra e dal Pd. Ad attaccare le due testate per via dei servizi sulle manifestazioni conclusive dei candidati Enrico Michetti e del suo rivale Roberto Gualtieri, è la senatrice dem Valeria Fedeli. «Credo – ha detto – che mostrare immagini delle piazze dei candidati della destra e non darle di quelle dei candidati del centrosinistra non sia fare corretta informazione. Purtroppo è quello che hanno fatto questa sera Tg2 e Tg1 oscurando la manifestazione di piazza del Popolo e dando conto, secondo me in maniera parziale, delle manifestazioni dei candidati di Roma Enrico Michetti e Roberto Gualtieri». Gasparri: «Solite faziosità della sinistra contro il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 ottobre 2021) L’ultima fiammata di campagna elettoralena la regala una pretestuosa polemica contro i Tg Rai (1 e 2), accusati di faziosità dalla sinistra e dal Pd. Adre le due testate per via dei servizi sulle manifestazioni conclusive dei candidati Enrico Michetti e del suo rivale Roberto, è la senatrice dem Valeria Fedeli. «Credo – ha detto – che mostrare immagini delle piazze dei candidati della destra e non darle di quelle dei candidati del centrosinistra non sia fare corretta informazione. Purtroppo è quello che hanno fatto questa sera Tg2 e Tg1 oscurando la manifestazione didel Popolo e dando conto, secondo me in maniera parziale, delle manifestazioni dei candidati diEnrico Michetti e Roberto». Gasparri: «Solite faziosità della sinistra contro il ...

