Parma, in mostra l'opera come palcoscenico della società (Di sabato 16 ottobre 2021) Sembra una sfida l'idea di mettere in mostra l'opera lirica. Una sfida perché l'opera è quanto di meno facile da restituire nella fissità di un documento esposto, fatta com'è di tumulti, di passioni, di conflitti drammatici, di movimenti di masse, di una congerie di sensazioni e di emozioni visive, sonore, sinestesiche. Eppure quella sfida la si è raccolta a Parma con la mostra Opera: il palcoscenico della società, in corso al Palazzo del Governatore fino al 13 gennaio prossimo. Più che l'opera in sé i curatori Gloria Bianchino e Giuseppe Martini hanno scelto di esporre tutto ciò che sta intorno allo spettacolo-opera, la sua dimensione sociale e anche politica. Andare all'opera è sempre stato prima di tutto un ...

