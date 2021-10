Napoli, report allenamento: Petagna in gruppo, tornano Ospina e Lozano (Di sabato 16 ottobre 2021) Durante l’allenamento odierno del Napoli, Andrea Petagna ha svolto l’intera seduto con il gruppo. La SSC Napoli ha pubblicato il report dell’odierno allenamento degli azzurri. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 16 ottobre 2021) Durante l’odierno del, Andreaha svolto l’intera seduto con il. La SSCha pubblicato ildell’odiernodegli azzurri. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : ?? Siamo tornati in campo ?? #ForzaNapoliSempre - Ciruzz0N : @DiegoPi_ @TutelaMagliaNA @Napoli_Report Fa cagare proprio.... ???????? - Paroladeltifoso : Il Napoli si è allenato alla vigilia del match contro il Torino: il report dell’allenamento - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale UFFICIALE – Napoli, il report dell’allenamento: Petagna tor… - 100x100Napoli : Napoli, il report dell’allenamento odierno: intera seduta in gruppo per Petagna -