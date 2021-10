Mostra il fucile ai parenti e parte un colpo | padre uccide la figlia 15enne nel Bresciano

libellula58 : RT @RobertoRenga: Il padre le mostra un fucile. Carico. Parte un colpo. La quindicenne muore. Lasciate stare le armi: sempre e comunque. - 501_tot : RT @EugenioCardi: Tragedia assurda. ?? BASTA ARMI, per favore... - djpaul_incazza : Uccide la figlia di 15 anni mentre mostra il fucile. Ecco le conseguenze della diffusione delle armi. #armi… - CirianiCarlo : RT @RobertoRenga: Il padre le mostra un fucile. Carico. Parte un colpo. La quindicenne muore. Lasciate stare le armi: sempre e comunque. - medicojunghiano : RT @EugenioCardi: Tragedia assurda. ?? BASTA ARMI, per favore... -

... Roberto Balzaretti , 57 anni ex assessore ai servizi sociali del piccolo comune gardesano, stava armeggiando ilper mostrarlo ai familiari quando all'improvviso è partito un colpo che ha ...... di tanto in tanto, per un motivo o per un altro,di godere del sostegno nostalgico e feroce ... l'esecuzione in pieno giorno del pregiudicato Paolo Salvaggio a Buccinasco e ilpuntato in ...StampaUn padre ha ucciso la figlia 15enne con un colpo di fucile che sarebbe partito inavvertitamente. È accaduto a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni l’uom ...Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, 57 anni con un passato da assessore in paese, aveva in mano il fucile e lo stava mostrando ai parenti quando è partito un colpo che ha raggiunto la figlia che è ...