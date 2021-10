Milan - Hellas Verona Live 3 - 2 | i rossoneri rimontano grazie ad un goffo autogol di Gunter

(Di sabato 16 ottobre 2021) 92': ci prova il, Faraoni la mette sul secondo palo dove Simeone colpisce di testa, Tatarusanu blocca senza difficoltà 78':DEL! Castillejo cerca in mezzo Ibra,prova a ...

22.45 Anticipo Serie A,- H. Verona 3 - 2 Con una grande rimonta nel secondo tempo, ilal Meazza riesce a superare 3 - 2 l'Verona. Super primo tempo del Verona al 7' pas7' passa con Caprari che, tutto solo, batte Tatarusanu. Intervento in area di Romagnoli su Kalinic. Per l'...... davanti a tutti i difensori e punisce i rosssoneri 3': ci prova subito l'con Ilic che controlla il pallone al limite dell'area, i giocatori delchiedono un fallo di mano fermandosi ...L’Hellas avanti con Caprari e Barak dopo il primo tempo subisce la reazione rossonera con Giroud, Kessie su rigore e un’autogol di Gynter ...MILANO (ITALPRESS) – Da una nuova possibile ‘Fatal Veronà a una rimonta di tre reti che vale il miglior avvio di sempre in campionato.