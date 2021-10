Milan | che numeri! La squadra di Pioli scrive la storia

(Di sabato 16 ottobre 2021) Da pochi istanti è terminato il match traed Hellas Verona. I rossoneri, dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due reti, hanno ribaltato il risultato nella ripresa conquistando così la vittoria. Grazie alle reti di Giroud, Kessie e all’autogol di Gunter, ladisi porta a 22 punti in classifica. Mai il, nell’epoca dei tre punti, aveva raccolto così tanto dopo 8 giornate. Sette vittorie ed un solo pareggio, a Torino contro la Juventus. I rossoneri si godono il primato in classifica (in attesa del Napoli) e dimostrano ancora una volta di poter lottare per lo scudetto. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Il vantaggio distrugge tutti i piani del Milan che prova a reagire, ma al 24' si trova sotto per 2 - 0 a causa di un rigore procurato da un fallo di Romagnoli e trasformato da Barak. Per i rossoneri... Il Milan oltre ai tre punti festeggia il ritorno in campo di Ibrahimovic, che ha dato ottimi segnali al rientro dall'infortunio, disputando la sua centesima partita in rossonero.