Massimo Cacciari non demorde sul Green Pass | Una forzatura tremenda del governo

(Di sabato 16 ottobre 2021) “C’era davvero bisogno che ilesasperasse così tanto la situazione?”. Se lo chiede, già sindaco di Venezia, in un’intervista al Fatto Quotidiano, osservando le proteste dei lavoratori contro l’obbligo di.Sull’obbligo del lasciaare a lavoro dice: “La decisione è una, visto anche l’articolo 1 della Costituzione. Ma deriva dalla colossale ipocrisia di non aver imposto l’obbligo vaccinale, per il semplice motivo che con ogni probabilità la Corte Costituzionale lo avrebbe rimandato indietro”. Per, “in ogni manifestazione ci possono essere dei provocatori che tra l’altro sortiscono l’effetto opposto a quello desiderato. Chi ha assaltato la sede della Cgil è uno sciagurato, ...

"C'era davvero bisogno che il governo esasperasse così tanto la situazione?". Se lo chiede Massimo Cacciari, già sindaco di Venezia, in un'intervista al Fatto Quotidiano, osservando le proteste dei la ...