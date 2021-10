Le Iene | Alessia Marcuzzi torna al timone? L' indiscrezione

Advertising

zazoomblog : Alessia Marcuzzi torna a Mediaset? “La rivogliono alle Iene” - #Alessia #Marcuzzi #torna #Mediaset? - BaritaliaNews : Le Iene, Nicola Savino ad Alessia Marcuzzi “Lei lo sa che …” - infoitcultura : Le Iene, il gesto a sorpresa di Nicola Savino per Alessia Marcuzzi: “Lei lo sa…” -

Ultime Notizie dalla rete : Iene Alessia

In effetti alla luce delle ultime news sulla Marcuzzi tutto torna:potrebbe tornare a Le. E non è detto che non abbia preso anche altri impegni. Ma non è l'unico nome Mediaset a cui ...LeMarcuzzi torna alla conduzione? Parla Alberto Dandolo Dieci giorni fa fa è iniziata la nuova edizione de Le. E stavolta il patron dello show, Davide Parenti, ha deciso che Nicola ...Quando non si hanno le possibilità economiche non si può fare ciò che si vuole, lo sa bene Alessia Marcuzzi che, per questo, ha un rimpianto. Alessia Marcuzzi è una conduttrice di Roma classe 1972. Vo ...Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, Alessia Marcuzzi potrebbe fare presto ritorno a Mediaset. Tutti ricorderanno che, a fine giugno, la nota conduttrice aveva annunciato il divorzio dall’a ...