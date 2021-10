Kingdom Hearts: dubbi sul supporto da parte di Square Enix (Di sabato 16 ottobre 2021) Kingdom Hearts si appresta ad approdare su Nintendo Switch. Un evento preceduto dal debutto del protagonista Sora nell’universo di Super Smash Bros come DLC giocabile. Ora però Square Enix sembra avere dubbi sul supporto del gioco: fisico o digitale? La casa di Kyoto sembra intenzionata a proporre i tre giochi del franchise nato dalla collaborazione tra l’allora Squaresoft e Disney Interactive in formato cloud, un sistema che ha permesso ad altri giochi avanzati dal punto di vista tecnico di approdare sulla console di ultima generazione della Nintendo. Kingdom Hearts: un eventuale porting è ancora possibile Nel corso di un’intervista da parte del portale Nintendo Life, Ichiro Hazama (producer della serie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 ottobre 2021)si appresta ad approdare su Nintendo Switch. Un evento preceduto dal debutto del protagonista Sora nell’universo di Super Smash Bros come DLC giocabile. Ora peròsembra averesuldel gioco: fisico o digitale? La casa di Kyoto sembra intenzionata a proporre i tre giochi del franchise nato dalla collaborazione tra l’allorasoft e Disney Interactive in formato cloud, un sistema che ha permesso ad altri giochi avanzati dal punto di vista tecnico di approdare sulla console di ultima generazione della Nintendo.: un eventuale porting è ancora possibile Nel corso di un’intervista dadel portale Nintendo Life, Ichiro Hazama (producer della serie ...

