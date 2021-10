Advertising

zazoomblog : Georgina Rodriguez a Manchester per CR7 c’è una wag che la sta aiutando ad... - #Georgina #Rodriguez #Manchester - infoitsport : Georgina Rodriguez mostra su Instagram il regalo da 130mila euro di Cristiano Ronaldo - infoitsport : Quanto costa l'ultimo regalo da sogno di Cristiano Ronaldo a Georgina Rodriguez - Sport_Fair : #CristianoRonaldo sa come sorprendere la sua #Georgina Regalo stellare per la compagna di #CR7 - infoitsport : L’ultimo regalo di Cristiano Ronaldo a Georgina Rodriguez vale quasi 130 mila euro -

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez

... meme e intrattenimento! CLICCA QUI Cristiano Ronaldo, il magnifico dono persupera ogni ... come fa a mantenersi in forma? Svelato il suo "segreto" Il mega scrigno in cui lapotrà ...Il commento diè assai esplicativo. La compagna di Cristiano Ronaldo si è di fatto detta senza parole in merito all'ultimo regalo fattole dal bomber portoghese , ossia un portagioielli dal valore ...La compagna di Cristiano Ronaldo può contare su una wag speciale per ambientarsi nel migliore dei modi a Manchester ...Adattarsi a una nuova casa non è mai facile, anche se Georgina ha avuto nel suo stesso compagno Cristiano Ronaldo la migliore guida per insegnarle il fascino di Manchester. Il calciatore portoghese ha ...