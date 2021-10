Felipe e Letizia di Spagna consegnano il “Premio Planeta de Novela” e svelano l’identità dello scrittore (Di sabato 16 ottobre 2021) Elegantissimi Felipe e Letizia di Spagna mentre assegnavano il Premio Planeta de Novela. Il riconoscimento da un milione di euro rappresenta uno dei maggiori riconoscimenti economici in ambito letterario. I sovrani spagnoli hanno consegnato personalmente il Premio, che quest’anno è andato a La bestia. Il racconto, scritto da Jorge Díaz, Agustín Martínez e Antonio Mercero, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 16 ottobre 2021) Elegantissimidimentre assegnavano ilde. Il riconoscimento da un milione di euro rappresenta uno dei maggiori riconoscimenti economici in ambito letterario. I sovrani spagnoli hanno consegnato personalmente il, che quest’anno è andato a La bestia. Il racconto, scritto da Jorge Díaz, Agustín Martínez e Antonio Mercero, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

