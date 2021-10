Estrazioni Lotto | SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 16 ottobre 2021 | i numeri vincenti

(Di sabato 16 ottobre 2021)16per i concorsi di, SuperEnae 10e. Ledei principali concorsi della lotteria italiana tornano oggi,16, in diretta su ItaliaSera.it con tutti i risultati ed iestratti della terza estrazione settimanale. Dalle ore 20 gli aggiornamenti in tempo reale con iestratti sulle ruote del, la sestina vincente del SuperEna, i simboli del Simboe l’estrazione serale del 10e. Appuntamento alle 20 qui su Italia Sera con tutti gli ultimi aggiornamenti relativi ai principali ...

Diretta delledi, 10eLotto e Superenalotto di sabato 16 ottobre 2021. Questi i numeri vincenti del Superenalotto: 32 - 50 - 57 - 89 - 67 - 41 - Jolly 13 - Superstar 90. Non ci sono stati 6 né 5+. ...di Alessandro Nidi)e Superenalotto/ Numeri vincenti 14 ottobre: 10eLotto e SuperstarSale l’attesa per l’uscita della combinazione vincente del Superenalotto: nell’ultima estrazione, quella di giovedì, ci sono stati ben cinque “Cinque”, ma il “Sei” continua a latitare dal 24 maggio. E ...ROMA - Torna l'appuntamento con Lotto e Simbolotto, in scena per le estrazioni di sabato 16 ottobre. Il 16 sulla ruota di Venezia, a quota ...