Dayane Mello | lo sguardo è sensuale | ma l’attenzione si sposta sulle gambe

Advertising

MediasetPlay : La vittima del nostro scherzo in diretta questa sera sarà... Dayane Mello ?? #Scherziaparte - MediasetPlay : Dayane Mello... sei su #Scherziaparte - redazioneiene : Dayane Mello è ancora nel reality e non ricorda se è stata vittima di una violenza. Con @roberta_rei siamo andati d… - MicheleSilvaB10 : RT @bolhareality: mamma mia Dayane Mello ???? - confunduos_ : RT @bolhareality: mamma mia Dayane Mello ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Brasile pro Soleil Sorge. Da ieri sera su Twitter si sono scatenati gli utenti brasiliani, soprattutto fan di, che si stanno mobilitando per salvare la gieffina della sesta edizione. La motivazione è da attribuire al fatto che Soleil sia amica di. Un'amicizia cominciata con molte ...Torna l'incubo voti dal Brasile al Grande Fratello Vip ! Da ieri sera su Twitter si sono scatenati gli utenti brasiliani, soprattutto fan di, che si stanno mobilitando per salvare una gieffina della sesta edizione. Il Brasile vuole salvare Soleil Sorge , non tanto perché la apprezzano come concorrente ma per altri meriti. ...I fan brasiliani di Dayane si stanno mobilitando per salvare Soleil dalla nomination: al GF Vip torna il dubbio di eventuali voti dall'estero ...Brasile pro Soleil Sorge. Da ieri sera su Twitter si sono scatenati gli utenti brasiliani, soprattutto fan di Dayane Mello, che si stanno mobilitando per salvare la gieffina della ...