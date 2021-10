Barcellona | Koeman | “A ranghi completi questa squadra è da scudetto”

(Di sabato 16 ottobre 2021) “Abbiamo avuto sfortuna con gli infortuni, ma quando si riprenderanno avremo unaper lottare per lo”. Così il tecnico del, Ronald, ha parlato nella conferenza stampa pre partita del match di domani contro il Valencia. Il Barca è in crisi nera e sono in molti ad addossare le colpe al tecnico olandese.ha anche annunciato che Sergio Aguero potrebbe essere incluso nellache affronterà domani sera il Valencia, con l’ex attaccante del Manchester City che deve ancora debuttare con il Barca a causa di un infortunio al polpaccio. Indisponibili anche Dembele, Pedri, Braithwaite e Araujo mentre Ansu Fati è appena tornato da un problema al ginocchio a lungo termine e sul suo impiego si deciderà nelle ultime ore.ha anche ...

...giallorosso José Mourinho è interessato al 22enne spagnolo Riqui Puig del Barcellona. Classe 1999, è sotto contratto fino a giugno 2023 e non rientra nei piani del tecnico olandese Ronald Koeman. Il ...La Roma pensa a Riqui Puig. Il giovane talento del Barcellona non rientra nei piani di Koeman, che gli ha già comunicato di non contare su di lui. I blaugrana hanno provato a cederlo, ma durante il mercato il centrocampista classe '99 ha rifiutato ...