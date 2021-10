Azione, Calenda: coalizione Ursula con Draghi anche dopo 2023 (Di sabato 16 ottobre 2021) L'obiettivo di Azione è "quello di arrivare alla stessa coalizione che sostiene la Commissione europea, possibilmente con Draghi ancora presidente del Consiglio dopo il 2023". Lo spiega Carlo Calenda, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) L'obiettivo diè "quello di arrivare alla stessache sostiene la Commissione europea, possibilmente conancora presidente del Consiglioil". Lo spiega Carlo, ...

Advertising

ilfoglio_it : “Pensavo fosse antifascismo, ma era Quota 100”, dice il leader di Azione. Che ha deciso di non partecipare alla man… - Maurizi07267041 : RT @ilfoglio_it: “Pensavo fosse antifascismo, ma era Quota 100”, dice il leader di Azione. Che ha deciso di non partecipare alla manifestaz… - pietrogennaro12 : RT @ilfoglio_it: “Pensavo fosse antifascismo, ma era Quota 100”, dice il leader di Azione. Che ha deciso di non partecipare alla manifestaz… - Lino80484612 : @borrillo62 @mesoada @BimbiMeb @CarloCalenda @Azione_it Bravissimo, questo è il Calenda che avrei voluto avere semp… - francescoge07 : @elio_vito @CarloCalenda perché Calenda? si è iscritto a @Azione_it? -