"Abbiamo vinto", i protuali di Trieste domani tornano al lavoro (Di sabato 16 ottobre 2021) AGI - "Da domani torniamo al lavoro. Questa prima battaglia l'Abbiamo vinta, dimostrando la determinazione dei lavoratori portuali e di tutti coloro che li hanno affiancati e sostenuti nella difesa della democrazia e della libertà". E' la comunicazione del sindacato promotore dello sciopero dei portuali di Trieste contro il green pass. L'Ultimatum dell'autorità portuale Leggi su agi (Di sabato 16 ottobre 2021) AGI - "Datorniamo al. Questa prima battaglia l'vinta, dimostrando la determinazione dei lavoratori portuali e di tutti coloro che li hanno affiancati e sostenuti nella difesa della democrazia e della libertà". E' la comunicazione del sindacato promotore dello sciopero dei portuali dicontro il green pass. L'Ultimatum dell'autorità portuale

