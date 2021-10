WhatsApp: una nuova funzione per il backup, rivoluzione per gli utenti (Di venerdì 15 ottobre 2021) WhatsApp ora consente agli utenti di crittografare i backup delle chat sia su ICloud che su Google Drive senza occupare spazio d’archiviazione del telefono e con una password di accesso. nuova funzionalità per WhatsApp che sta aggiungendo la possibilità di crittografare il backup della cronologia delle chat, cioè di trasformare le nostre conversazioni in codici impossibili da decodificare da sconosciuti. E’ quindi possibile salvare tutti i dati, comprese foto e messaggi nelle piattaforme iCloud o Google Drive. In tutti questi anni non è stato possibile a causa di una scappatoia legale sfruttata dai governi per ottenere e rivedere le comunicazioni private tra gli individui. WhatsApp, che elabora oltre 100 miliardi di messaggi al giorno progetta questa ... Leggi su ck12 (Di venerdì 15 ottobre 2021)ora consente aglidi crittografare idelle chat sia su ICloud che su Google Drive senza occupare spazio d’archiviazione del telefono e con una password di accesso.funzionalità perche sta aggiungendo la possibilità di crittografare ildella cronologia delle chat, cioè di trasformare le nostre conversazioni in codici impossibili da decodificare da sconosciuti. E’ quindi possibile salvare tutti i dati, comprese foto e messaggi nelle piattaforme iCloud o Google Drive. In tutti questi anni non è stato possibile a causa di una scappatoia legale sfruttata dai governi per ottenere e rivedere le comunicazioni private tra gli individui., che elabora oltre 100 miliardi di messaggi al giorno progetta questa ...

