Violenta esplosione nell’hotel di lusso | diversi feriti | uno gravissimo 100 vigili del fuoco sul posto

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Prima il boato, poi le fiamme che hanno avvolto la stanza dell’hotel. Pesante il bilancio: 9e di cui uno sarebbe in gravi condizioni. È successo nella serata di ieri all’interno di un albergo a 5 stelle a Avelengo, località in Alto Adige. A far scatenare le fiamme un incidente di manutenzione all’interno di una delle camere. A quanto si apprende mentre il custode dell’albergo Mirabell stava ricaricando una stufa a bioetanolo in una suite. Dopo l’la stanza ha presonel giro di pochissimi secondi. Con ustioni su tutto il corpo l’ucraino di 49 anni è stato trasportato in elicottero da Avelengo all’ospedale di Bolzano per poi essere trasferito al reparto grandi ustioni di Padova. Gli altri– italiani, svizzeri, austriaci e albanesi – non sono gravi e sono stati portati in ospedale a ...