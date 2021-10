Verissimo | Manuela Arcuri | Lino Banfi e Samy Youssef tra gli ospiti del weekend

(Di venerdì 15 ottobre 2021)(Us Endemol Shine) Dopo la pausa nazionale della scorsa settimana, che aveva messo ai box la puntata domenicale, riprende il doppio appuntamento del fine settimana con. Anche stavolta saranno numerosi glial cospetto di Silvia Toffanin. Nella puntata di sabato ci saranno:, il cantante Gianluca Grignani in un ritratto intenso e inedito, la ginnasta Vanessa Ferrari, medaglia d’argento a Tokyo 2020. E ancora, in studio per la prima volta Lunetta Savino, il racconto della straordinaria storia del modello egiziano, reduce dall’eliminazione dalla casa del “Grande Fratello Vip” e Benjamin Mascolo con la fidanzata Bella Thorne. Domenica saranno protagonisti del talk show:...

Ospiti Sabato #16Ottobre e Domenica #17Ottobre alle 16.30 Lino Banfi Gianluca Grignani Manuela Arcuri Stefania Sandrelli

Nella puntata di sabato ci saranno: Manuela Arcuri, il cantante Gianluca Grignani in un ritratto intenso e inedito, la ginnasta Vanessa Ferrari, medaglia d'argento a Tokyo 2020. E ancora, in studio per la prima volta Lunetta Savino, il racconto della straordinaria storia del modello egiziano, reduce dall'eliminazione dalla casa del "Grande Fratello Vip" e Benjamin Mascolo con la fidanzata Bella Thorne. Dopo la messa in onda solo al sabato della scorsa settimana, ora Verissimo riprende ad andare in onda in entrambi i giorni del weekend