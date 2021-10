Uomini e Donne, il siparietto del tronista: errore imperdonabile con la sua dama (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella puntata di Uomini e Donne del 15 ottobre c’è stato un siparietto fra un tronista e la sua dama. La dimenticanza è imperdonabile: interviene anche Maria De Filippi per mediare. Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda il 15 ottobre sono stati protagonisti le dame ed i cavalieri del Trono Over. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella puntata didel 15 ottobre c’è stato unfra une la sua. La dimenticanza è: interviene anche Maria De Filippi per mediare. Durante la puntata diandata in onda il 15 ottobre sono stati protagonisti le dame ed i cavalieri del Trono Over. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

elenabonetti : L’ex premier Conte vorrebbe darmi lezioni di femminismo ma il giudizio sull’adeguatezza non dipende dal genere. Tra… - trash_italiano : Ilaria che magari sperava di diventare la nuova GDL e invece per sempre nei risultati di ricerca su Google alla voc… - marattin : Se la (assurda) polemica è che @elenabonetti ha nominato solo le donne (perché quello in quel momento le era stato… - pvnkisdead : nessun uomo nell'antica grecia si svegliava e diceva 'voglio fare la drag', non hanno abbattuto nessun pregiudizio… - Tommaso003_ : RT @SalamidaFabio: La somma di tutte le donne e di tutti gli uomini di quella piazza di invasati, non vale un’unghia incarnita del mignolo… -