Ultime Notizie Roma del 15-10-2021 ore 12:10 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Italia blindata nel giorno del Green passo obbligatorio per i lavoratori prime proteste al Porto di Trieste dove circa 2mila lavoratori si stanno riunendo davanti al varco 4 anche se il governatore fedriga sicura che il porto funziona regolarmente a Genova è bloccato il varco Etiopia anche se il flusso di TIR si sta dirigendo verso altri varchi snellendo così la fila che si era creata interdetto l’accesso al porto di Ancona da se ti di lavoratori mentre Venezia Napoli Palermo I Portali sono al lavoro come sempre decide di non far tentano di bloccare il traffico a Roma ma sono stati bloccati scioperi in aziende tra cui Elettro San Benedetto e dopo sulla giornata di oggi abbiamo chiesto anche un parere a Marcello Pacifico presidente del ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 ottobre 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Italia blindata nel giorno del Green passo obbligatorio per i lavoratori prime proteste al Porto di Trieste dove circa 2mila lavoratori si stanno riunendo davanti al varco 4 anche se il governatore fedriga sicura che il porto funziona regolarmente a Genova è bloccato il varco Etiopia anche se il flusso di TIR si sta dirigendo verso altri varchi snellendo così la fila che si era creata interdetto l’accesso al porto di Ancona da se ti di lavoratori mentre Venezia Napoli Palermo I Portali sono al lavoro come sempre decide di non far tentano di bloccare il traffico ama sono stati bloccati scioperi in aziende tra cui Elettro San Benedetto e dopo sulla giornata di oggi abbiamo chiesto anche un parere a Marcello Pacifico presidente del ...

Advertising

fanpage : Entrambi non vaccinati - tempostretto : Un nuovo articolo: (Seminara, latitante stanato nel suo bunker: a maggio tentò d'uccidere un rivale) è stato pubbli… - terninrete : Covid19, in Umbria 28 nuovi casi nelle ultime 24 ore, a Terni 6. I ricoverati a Terni e Perugia sono 38 (+3 rispett… - lorenzoniadrian : Covid19, in Umbria 28 nuovi casi nelle ultime 24 ore, a Terni 6. I ricoverati a Terni e Perugia sono 38 (+3 rispett… - fantapazzcom : Le ultime dalle infermerie: buone notizie in vista dell’ottava giornata! -