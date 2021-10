Ultime Notizie Roma del 15-10-2021 ore 10:10 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione che la Luigi in studio obbligo di Green pass per l’accesso sul luogo di lavoro da oggi in avanti così come previsto dalla normativa anti covid è una giornata cruciale mobilitazioni attese su tutto il territorio nazionale si prospettano rallentamenti nella consegna delle merci per la mancanza di lavoratori in regola con il Green past nel comparto logistica e l’obbligatorietà del Green pass per la solo chi lavora in alzato i ritmi di somministrazione delle prime dosi più 46 % picco di Green pass In seguito a tampone messi ieri oltre 563 mila Mentre il governo resta dell’idea che non debba esserci un azzeramento dei costi per le aziende che vogliono pagare i tamponi ai dipendenti andiamo negli Stati Uniti in Florida dopo un bambino diha ucciso per errore la mamma 21enne con un colpo di pistola mentre la ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 ottobre 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione che la Luigi in studio obbligo di Green pass per l’accesso sul luogo di lavoro da oggi in avanti così come previsto dalla normativa anti covid è una giornata cruciale mobilitazioni attese su tutto il territorio nazionale si prospettano rallentamenti nella consegna delle merci per la mancanza di lavoratori in regola con il Green past nel comparto logistica e l’obbligatorietà del Green pass per la solo chi lavora in alzato i ritmi di somministrazione delle prime dosi più 46 % picco di Green pass In seguito a tampone messi ieri oltre 563 mila Mentre il governo resta dell’idea che non debba esserci un azzeramento dei costi per le aziende che vogliono pagare i tamponi ai dipendenti andiamo negli Stati Uniti in Florida dopo un bambino diha ucciso per errore la mamma 21enne con un colpo di pistola mentre la ...

