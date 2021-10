Tina Cipollari contro Ida Platano: momento epico a U&D – VIDEO (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il VIDEO dello “sbrocco” della vamp e opinionista Tina Cipollari contro Ida Platano: momento epico a Uomini e donne. Il dating show Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 nella fascia pomeridiana, regala ogni giorno perle davvero incredibili. Maria De Filippi fa fatica spesso a contenere le liti tra i partecipanti al programma e forse a volte va bene così anche a lei. Quel che è certo è che certe sortite fanno bene all’audience. (screenshot VIDEO)E sono desTinate a diventare virali, come quest’ultima avvenuta nella puntata mandata in onda nel pomeriggio di oggi 15 ottobre e che vede protagoniste due storiche partecipanti alla trasmissione di Canale 5. Stiamo parlando dell’opinionista vamp ... Leggi su ck12 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ildello “sbrocco” della vamp e opinionistaIdaa Uomini e donne. Il dating show Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 nella fascia pomeridiana, regala ogni giorno perle davvero incredibili. Maria De Filippi fa fatica spesso a contenere le liti tra i partecipanti al programma e forse a volte va bene così anche a lei. Quel che è certo è che certe sortite fanno bene all’audience. (screenshot)E sono deste a diventare virali, come quest’ultima avvenuta nella puntata mandata in onda nel pomeriggio di oggi 15 ottobre e che vede protagoniste due storiche partecipanti alla trasmissione di Canale 5. Stiamo parlando dell’opinionista vamp ...

dusktilldowy : non so come spiegarlo ma per me la celentano e tina cipollari sono la stessa persona #amici21 - _Antonioo__98 : Tina Cipollari che dice le cose come stanno... FINALMENTE #UominieDonne - mrcprovacitu : menomale che c’è Tina Cipollari la dentro, voce del twitter #uomoniedonne #uominiedonne - Fabiola89442491 : RT @Una_Gioia_Mai: Se pensate di avere una vita di merda ricordatevi sempre che esiste Joele umiliato su canale cinque da Maria de Filippi,… - Una_Gioia_Mai : Se pensate di avere una vita di merda ricordatevi sempre che esiste Joele umiliato su canale cinque da Maria de Fil… -