The Day Before, data di uscita e dettagli svelati prestissimo per l'MMO survival tra The Last of Us e The Division (Di venerdì 15 ottobre 2021) Di The Day Before si è parlato poco in quest'anno, ma di certo il team di sviluppo non sta con le mani in mano. Proprio oggi, alle ore 19, lo studio di sviluppo Fntastic e il publisher Mytona sveleranno nuovi dettagli su questo sparatutto survival multiplayer tra cui la possibile data di uscita. Oltre a questo, la descrizione del video promemoria indica che sia il publisher che lo sviluppatore "sveleranno qualcosa di nuovo in arrivo" che però non sarebbe collegato a dettagli sul gameplay o sulla data di uscita. Non ci resta quindi che attendere per sapere quali saranno queste novità.

