Shameless | Emma Kenney | Dopo l’uscita di Emmy Rossum il set è diventato un posto migliore

Emma Kenney ha svelato che, Dopo l'uscita di Emmy Rossum dal cast di Shameless, il set della celebre serie di Showtime è diventato 'un posto migliore'. Emma Kenney si è recentemente aperta a proposito dell'uscita di Emmy Rossum dal cast di Shameless, concentrandosi in particolare su quanto le cose sul set siano migliorate una volta che l'interprete di Fiona Gallagher ha deciso di andarsene. Rossum, 35 anni, ha lasciato la serie di Showtime nel 2019, Dopo ben nove stagioni in cui ha interpretato la sorella maggiore della famiglia, e la sua partenza "è stata sicuramente strana all'inizio", secondo quanto riferito dalla ...

