Semaforo verde al governo tedesco (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il prossimo governo in Germania potrebbe arrivare prima del previsto e forse aveva ragione il candidato dell’Spd, l’attuale ministro delle Finanze Olaf Scholz, a dire che a Natale sarà lui a fare il discorso da cancelliere. Ieri ha annunciato che il suo partito – il più votato alle elezioni del 26 settembre – i Verdi e i Liberali hanno raggiunto un’intesa per tentare di formare un governo. Inizieranno i colloqui di coalizione che serviranno ad approfondire l’accordo già raggiunto e messo per iscritto in un documento di dodici pagine. Gli accordi di coalizione in Germania sono una cosa serissima, non si può sgarrare, per cui devono essere ben calibrati, pensati, discussi prima che il nuovo esecutivo si insedi. L’accordo per ora prevede l’aumento del salario minimo a 12 euro, non ci saranno patrimoniali o aumenti di imposte sui redditi. Gli obiettivi ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il prossimoin Germania potrebbe arrivare prima del previsto e forse aveva ragione il candidato dell’Spd, l’attuale ministro delle Finanze Olaf Scholz, a dire che a Natale sarà lui a fare il discorso da cancelliere. Ieri ha annunciato che il suo partito – il più votato alle elezioni del 26 settembre – i Verdi e i Liberali hanno raggiunto un’intesa per tentare di formare un. Inizieranno i colloqui di coalizione che serviranno ad approfondire l’accordo già raggiunto e messo per iscritto in un documento di dodici pagine. Gli accordi di coalizione in Germania sono una cosa serissima, non si può sgarrare, per cui devono essere ben calibrati, pensati, discussi prima che il nuovo esecutivo si insedi. L’accordo per ora prevede l’aumento del salario minimo a 12 euro, non ci saranno patrimoniali o aumenti di imposte sui redditi. Gli obiettivi ...

Advertising

ilriformista : Il Cdm ha dato il via libera al #decretofiscale: cartelle, bonus, reddito di cittadinanza e incidenti sul lavoro. S… - g_zerbato : RT @ilriformista: Il Cdm ha dato il via libera al #decretofiscale: cartelle, bonus, reddito di cittadinanza e incidenti sul lavoro. Semafor… - TOSADORIDANIELA : RT @Peppe2379: Chissà com'è difficile vivere in un posto dove appena scatta il verde al semaforo quello che sta dietro non ti lancia un col… - danieledv79 : RT @ilriformista: Il Cdm ha dato il via libera al #decretofiscale: cartelle, bonus, reddito di cittadinanza e incidenti sul lavoro. Semafor… - LaFede_C : @La_Connie_ Un arbre magique che suona la marsigliese se il semaforo è verde e je ne regrette rien se è rosso? -