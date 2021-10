Se Irving giocasse a pallone che cosa sarebbe successo?

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Jerry West non l’hanno rimosso, ma gli hanno rifatto il contorno. La Nba per festeggiare il suo 75esimo compleanno si è regalata un nuovo logo, mettendo il giocatore che da sempre usa come simbolo al centro di un diamante. Il 20 ottobre si parte e la Nba non sta benissimo a dire il vero. Ci sono ex giocatori invischiati in una frode al piano sanitario della lega da 4 milioni di dollari, ma soprattutto ci sono i giocatori non vaccinati (una percentuale vicina al 6 per cento secondo The Athletic) che fanno molto più rumore (e notizia) di quelli che da noi definiremmo dotati di green pass. Il caso più clamoroso è certamente quello di Kyrie, stella australiana dei favoritissimi Brooklyn Nets che ha deciso di non vaccinarsi pur non volendosi definire un No vax. Ma d’altra partenon è nuovo a certe uscite di genio. Qualche tempo fa si era speso ...