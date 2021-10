Rafael Nadal: “Non so quando tornerò, ma lo farò ai massimi livelli. Non svelo la mia road map” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Rafael Nadal è tornato a parlare del suo problema fisico al piede e del suo atteso rientro in campo, visto che non gioca un incontro ufficiale dallo scorso 6 agosto (sconfitto da Llyod Harris al terzo turno del torneo ATP 500 di Washington). Lo spagnolo si è espresso durante una cerimonia organizzata dal consiglio comunale di Sant Llorenc de Cardessar: “Voglio guarire e tornare al top. Non so quando tornerò a disputare un torneo. Sto seguendo un percorso specifico, ho in mente una ‘road map’ molto chiara e altrettanto chiari obiettivi. Non voglio svelarli, perché ci sono parecchie questioni fuori dal mio controllo, ma dentro di me so cosa voglio raggiungere e penso che le cose prenderanno una piega positiva nei tempi dovuti. Lavoro duramente ogni giorno per recuperare al meglio. quando ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021)è tornato a parlare del suo problema fisico al piede e del suo atteso rientro in campo, visto che non gioca un incontro ufficiale dallo scorso 6 agosto (sconfitto da Llyod Harris al terzo turno del torneo ATP 500 di Washington). Lo spagnolo si è espresso durante una cerimonia organizzata dal consiglio comunale di Sant Llorenc de Cardessar: “Voglio guarire e tornare al top. Non soa disputare un torneo. Sto seguendo un percorso specifico, ho in mente una ‘map’ molto chiara e altrettanto chiari obiettivi. Non voglio svelarli, perché ci sono parecchie questioni fuori dal mio controllo, ma dentro di me so cosa voglio raggiungere e penso che le cose prenderanno una piega positiva nei tempi dovuti. Lavoro duramente ogni giorno per recuperare al meglio....

Advertising

STnews365 : Tennis, Rafa Nadal ancora incerto sui tempi di recupero. Rafael Nadal è fermo ai box già da un po' per un'infiammaz… - sportface2016 : #Tennis, Rafael #Nadal fa il punto della situazione sull'infortunio al piede sinistro: 'Non so quando tornerò ma ho… - TennisWorldit : Rafael Nadal fornisce nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche - STnews365 : Tennis, Rafa Nadal ancora incerto sui tempi di recupero. Rafael Nadal è fermo ai box già da un po' per un'infiammaz… - StampaSavona : Carola e Vittoria: «Un sogno trascorrere una giornata alla Rafael Nadal Academy» -