Newcastle, Steve Bruce confermato alla guida della squadra (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Newcastle United ha confermato Steve Bruce sulla propria panchina. Lo ha annunciato lo stesso club inglese tramite la seguente nota: “Il Newcastle United può confermare che Steve Bruce prenderà il comando della partita di Premier League di domenica con il Tottenham Hotspur e così facendo raggiungerà la sua 1.000esima partita da professionista come manager. Amanda Staveley ha dichiarato: “Abbiamo trascorso una settimana estremamente impegnativa nel rivedere l’attività e conoscere le persone ed è imperativo continuare a essere pazienti nel nostro approccio. Il cambiamento non avviene sempre durante la notte, richiede tempo e seguiamo un piano e una strategia attentamente ponderati. Abbiamo incontrato Steve e i giocatori lunedì e ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 ottobre 2021) IlUnited hasulla propria panchina. Lo ha annunciato lo stesso club inglese tramite la seguente nota: “IlUnited può confermare cheprenderà il comandopartita di Premier League di domenica con il Tottenham Hotspur e così facendo raggiungerà la sua 1.000esima partita da professionista come manager. Amanda Staveley ha dichiarato: “Abbiamo trascorso una settimana estremamente impegnativa nel rivedere l’attività e conoscere le persone ed è imperativo continuare a essere pazienti nel nostro approccio. Il cambiamento non avviene sempre durante la notte, richiede tempo e seguiamo un piano e una strategia attentamente ponderati. Abbiamo incontratoe i giocatori lunedì e ...

Advertising

DiMarzio : #PremierLeague, il #Newcastle non cambia allenatore: confermato #Bruce per la sfida contro il #Tottenham - Redblack100x100 : RT @DiMarzio: #PremierLeague, il #Newcastle non cambia allenatore: confermato #Bruce per la sfida contro il #Tottenham - DiMarzio : #PremierLeague, il #Newcastle non cambia allenatore: confermato #Bruce per la sfida contro il #Tottenham - CalcioNews24 : Il #Newcastle ha confermato Steve Bruce, che contro il #Tottenham raggiunge quota mille panchine. Il comunicato dei… - rinconmagpie : Se confirma que Steve Bruce estará a cargo del Newcastle este domingo. #NUFC -